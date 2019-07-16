Beştepe'den darbelere karşı kodlama yarışması

Bülent ŞANLIKAN

EN KESKİN İHANETİ YAŞADIK

“Mücadelenin kodları birliktir” sloganıyla iz bırakan tanıtım filminin ardından konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahid Eker, “Bu hekaton dünyada askeri darbelerin etkileri ve nasıl önleneceği konusunda çözüm önerileri sunmaya çalışacak. Hekaton yöntemiyle mücadele ve birlik ruhu 15 Temmuz ruhuyla da birleşerek askeri darbeler konusunda alanında ilk ve tek büyük data analizi ve anti darbe konseptli aplikasyon çalışmalarını ortaya koyacak. 15 Temmuz ruhu inovasyonla buluşacak” dedi.

KARŞI KONULAMAZ GEREKLİLİK

Uluslararası Siber Polis Teşkilatı (CYBERPOL) Başkanı Ricardo Baretzky ise hekaton ile ilgili çalışmaların büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğünü kaydetti. Baretzky, söz konusu çalışmanın hem CYBERPOL gibi kurumlar için hem de bütün ülkeler için son derece faydalı olacağına inandığını belirterek “Bu artık karşı konulamaz bir gereklilik” dedi.

HEKATON NEDİR?

Hekaton, aynı görüşteki insanların takım çalışması halinde ortaya konulan soruna hızlı çözüm buldukları çalıştaya deniyor. Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcılar ve proje yöneticiler bir araya gelerek aralıksız ama kısıtlı zaman dilimleri içerisinde probleme yönelik inovatif çözümler arıyor.