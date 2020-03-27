Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4617
  • 7,1163
  • 337.56
  • 90254
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Beştepe Millet Camii'nde cuma hutbesini irat ediyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Beştepe Millet Camii'nde cuma hutbesini irat ediyor

Son Dakika Haberleri.. Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Beştepe Millet Camii'nde cuma hutbesini irat ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde cuma hutbesi irat ediyor.

Cuma namazlarının yine kılınmayacağı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve Cuma Namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına;

    >>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

    Balkonda tulum çalan müzisyen tüm mahalleye moral verdi

    Balkonda tulum çalan müzisyen tüm mahalleye moral verdi

    Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

    Evde sıkılan insanların yaratıcı çözümleri

    Günün en çok paylaşılan fotoğrafları