Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Beştepe Millet Camii'nde cuma hutbesini irat ediyor
Son Dakika Haberleri.. Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Beştepe Millet Camii'nde cuma hutbesini irat ediyor.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde cuma hutbesi irat ediyor.
Cuma namazlarının yine kılınmayacağı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve Cuma Namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına;