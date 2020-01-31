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  3. Boateng nereli, hangi takımlarda oynadı? Kevin Prince Boateng kimdir, boyu kaç? İşte yıldız oyuncunun hayatı!

Boateng nereli, hangi takımlarda oynadı? Kevin Prince Boateng kimdir, boyu kaç? İşte yıldız oyuncunun hayatı!

Boateng nereli, hangi takımlarda oynadı" Kevin Prince Boateng kimdir, boyu kaç" İşte yıldız oyuncunun hayatı!

Transfer sezonunun bitimine çok az bir süre kala Kevin Prince Boateng’i kadrosuna katan Beşiktaş taraftarları heyecanlandırdı. Kevin Prince Boateng nereli, hangi takımlarda oynadı? sorusu da yıldız oyuncuyu daha yakından tanımak isteyen kişiler tarafından aratılmaya başladı. Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş ligdeki durumunu düzeltip taraftarı mutlu etmek için çalışmalara başladı. Kevin Prince Boateng kimdir? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Boateng nereli, hangi takımlarda oynadı? sorusu binlerce futbolsever tarafından aratılmaya başladı. Siyah beyazlılar ara transfer sezonunun bitimine çok az bir süre kala gerçekleştirdiği Kevin Prince Boateng transferi futbol camiasında ve taraftarlarda büyük yankı uyandırdı. Yeni transfer hakkında bilgi sahibi olmak isteyen taraftarlar da “Kevin Prince Boateng boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?” gibi soruları aratmaya başladı. İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler…

BOATENG BEŞİKTAŞ'TA!

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına 1 dakika kala Boateng'in belgelerini yetiştirdi ve 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Saat 17:59'da TFF'ye belgeler verildi ve onaylandı. Sağlık kontrolü sonrasında imzalar atılacak. Şu anda lisans konusunda herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak 1 yabancı futbolcuyu elden çıkarması gereken siyah beyazlılarda, yönetim Ajdin Hasic'i kiralamayı ve sözlemesini askıya almayı düşünüyor.

KEVİN PRİNCE BOATENG KİMDİR, NERELİ?

Kevin Prince Boateng, 6 Mar Mart 1987 yılında Almanya’nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Aslen Gana’lı olan Boateng 1,86 m uzunluğunda. Forvet – Santrafor  ve Orta Saha mevkiilerinde oynayan yıldız futbolcu sağ ayağını kullanıyor.

Boateng Gana millî takımında 9 maçta forma giymiştir. Fakat 4 Kasım 2011'de millî takımı bıraktığı açıklanmıştır daha sonra 14 Haziran 2013 tarihinde yeniden Gana millî takımında aktif olarak görev yapacağını açıklamıştır.

Annesi Alman babası Ganalı olan Kevin-Prince Boateng'in kardeşi Jérôme Boateng Almanya millî takımında forma giymektedir.

Futbol kariyerine Almanya'nın Reinickendorfer Füchse takımında başladı ve 2004 yılında Hertha Berlin'e transfer oldu ve bu takımda profesyonel oldu. 2010-2011 sezonunda Milan'da kiralık oynadı. 2012-2013 yılında ona Milan'da 10 numaralı forma verilmiştir. 9 Ocak 2013 tarihinde 2. Lig ekiplerinden Brescia ile yapılan hazırlık maçında maçın 25 inci dakikasında ırkçı tezahüratlara karşı sahayı terk etmiştir.

Birçok kişi tarafından, oldukça başarılı bulunmasına rağmen, Kaká'nın Milan'a transferiyle birlikte, oyun kurucu bölgesine ve dolayısıyla da Milan'a veda edip 12 milyon euro karşılığında Almanya'nın Schalke takımına transfer olmuştur. 2016 Ocak ayında Schalke'den ayrılarak Milan'a geri dönmüştür. 1 Ağustos 2016 tarihinde İspanya La Liga takımlarından Las Palmas'a bedelsiz transfer olmuştur. Bu sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Kevin Prince Boateng'in bonservisi Sassuolo'da.

BOATENG HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yıllar      Takım    Maç       (Gol)

2004-2007            Hertha BSC II     29 maç 5 gol 

2005-2007           Hertha Berlin     42 maç 4 gol

2007-2009           Tottenham Hotspur       14 maç 0 gol

2009      › B. Dortmund (kiralık)               10 maç 0 gol

2009-2010           Portsmouth       22 maç 3 gol

2010-2013           Milan    74 maç 10 gol

2013-2015           Schalke 04          46 maç 6 gol

2016      Milan    11 maç 1 gol

2016-2017           Las Palmas          28 maç 10 gol

2017-2019           Eintracht Frankfurt         31 maç 6 gol

2018-2019           Sassuolo              13 maç 4 gol

2019      › Barcelona (kiralık)     3 maç 0 gol

2019-     ACF Fiorentina  14 maç 1 gol

2020-     › Beşiktaş (kiralık)         0 maç          0 gol

Toplam                337 maç        50 gol


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