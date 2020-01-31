Boateng nereli, hangi takımlarda oynadı? Kevin Prince Boateng kimdir, boyu kaç? İşte yıldız oyuncunun hayatı!

Boateng nereli, hangi takımlarda oynadı? sorusu binlerce futbolsever tarafından aratılmaya başladı. Siyah beyazlılar ara transfer sezonunun bitimine çok az bir süre kala gerçekleştirdiği Kevin Prince Boateng transferi futbol camiasında ve taraftarlarda büyük yankı uyandırdı. Yeni transfer hakkında bilgi sahibi olmak isteyen taraftarlar da “Kevin Prince Boateng boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?” gibi soruları aratmaya başladı. İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler…

BOATENG BEŞİKTAŞ'TA!

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına 1 dakika kala Boateng'in belgelerini yetiştirdi ve 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Saat 17:59'da TFF'ye belgeler verildi ve onaylandı. Sağlık kontrolü sonrasında imzalar atılacak. Şu anda lisans konusunda herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak 1 yabancı futbolcuyu elden çıkarması gereken siyah beyazlılarda, yönetim Ajdin Hasic'i kiralamayı ve sözlemesini askıya almayı düşünüyor.

KEVİN PRİNCE BOATENG KİMDİR, NERELİ?

Kevin Prince Boateng, 6 Mar Mart 1987 yılında Almanya’nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Aslen Gana’lı olan Boateng 1,86 m uzunluğunda. Forvet – Santrafor ve Orta Saha mevkiilerinde oynayan yıldız futbolcu sağ ayağını kullanıyor.

Boateng Gana millî takımında 9 maçta forma giymiştir. Fakat 4 Kasım 2011'de millî takımı bıraktığı açıklanmıştır daha sonra 14 Haziran 2013 tarihinde yeniden Gana millî takımında aktif olarak görev yapacağını açıklamıştır.

Annesi Alman babası Ganalı olan Kevin-Prince Boateng'in kardeşi Jérôme Boateng Almanya millî takımında forma giymektedir.

Futbol kariyerine Almanya'nın Reinickendorfer Füchse takımında başladı ve 2004 yılında Hertha Berlin'e transfer oldu ve bu takımda profesyonel oldu. 2010-2011 sezonunda Milan'da kiralık oynadı. 2012-2013 yılında ona Milan'da 10 numaralı forma verilmiştir. 9 Ocak 2013 tarihinde 2. Lig ekiplerinden Brescia ile yapılan hazırlık maçında maçın 25 inci dakikasında ırkçı tezahüratlara karşı sahayı terk etmiştir.

Birçok kişi tarafından, oldukça başarılı bulunmasına rağmen, Kaká'nın Milan'a transferiyle birlikte, oyun kurucu bölgesine ve dolayısıyla da Milan'a veda edip 12 milyon euro karşılığında Almanya'nın Schalke takımına transfer olmuştur. 2016 Ocak ayında Schalke'den ayrılarak Milan'a geri dönmüştür. 1 Ağustos 2016 tarihinde İspanya La Liga takımlarından Las Palmas'a bedelsiz transfer olmuştur. Bu sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Kevin Prince Boateng'in bonservisi Sassuolo'da.

BOATENG HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yıllar Takım Maç (Gol)

2004-2007 Hertha BSC II 29 maç 5 gol

2005-2007 Hertha Berlin 42 maç 4 gol

2007-2009 Tottenham Hotspur 14 maç 0 gol

2009 › B. Dortmund (kiralık) 10 maç 0 gol

2009-2010 Portsmouth 22 maç 3 gol

2010-2013 Milan 74 maç 10 gol

2013-2015 Schalke 04 46 maç 6 gol

2016 Milan 11 maç 1 gol

2016-2017 Las Palmas 28 maç 10 gol

2017-2019 Eintracht Frankfurt 31 maç 6 gol

2018-2019 Sassuolo 13 maç 4 gol

2019 › Barcelona (kiralık) 3 maç 0 gol

2019- ACF Fiorentina 14 maç 1 gol

2020- › Beşiktaş (kiralık) 0 maç 0 gol

Toplam 337 maç 50 gol