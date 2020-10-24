24 Ekim 2020 Cumartesi 15:14 | Son Güncelleme:
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalanan Akpolat, hastalığa yakalandığını, "Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." notuyla paylaştı.