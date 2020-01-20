Berlin'den kalıcı ateşkes çıkmadı: Çözüm yok, plan var

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in davetiyle yapılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM’nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenledi.

5+5’LİK ASKERİ KOMİTE

Almanya Başbakanı Merkel, “Libya Konferansı BM’nin Libya’daki barış çabalarına katkı sundu. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık. Askeri çözüm olmayacağı konusunda mutabakata vardık. Hafter ve Serrac aynı odada bulunmadılar ancak bugün burada olmaları çok önemliydi. Ateşkesin devamlılığı konusunda hemfikir olduk. Ateşkesin sürdürülmesini sağlayacağız. Geçici ateşkesi kalıcı hale getirmeyi umuyoruz. 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi” dedi.BM Genel Sekreteri Guterres de “Libya’daki soruna hiçbir şekilde askeri çözüm bulunamaz. Silah ambargosuna saygı duyulması çağrısında bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre’de toplayacak duruma geldik. Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu” diye konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da 4 çalışma grubu oluşturulduğunu açıkladı.

TEK LİBYA VURGUSU

Basın toplantısının ardından 11 ülkenin katıldığı Libya Konferansı’nın Sonuç Bildirgesi açıklandı. Bildirgeden öne çıkanlar şöyle:

- Libya Temsilciler Meclisi’nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz.

- Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM’ye çağrıda bulunuyoruz.

- Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz.

- Libya’da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapıyoruz.

- Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

- BM himayesinde Berlin Zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz.

TOPLANTI ANINDA KRİTİK GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.