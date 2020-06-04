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  3. Berlin'deki nöbette Merkel'e seslendi! 'Kızımı PKK'dan kurtarın'
04 Haziran 2020 Perşembe 03:48 | Son Güncelleme:

Berlin'deki nöbette Merkel'e seslendi! 'Kızımı PKK'dan kurtarın'

Berlin'deki nöbette Merkel'e seslendi! 'Kızımı PKK'dan kurtarın'

Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Maide T. Almanya'da Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı sırada Başbakanlık önünde eylem yaptı. Şansölye Merkel'den yardım istedi.

Almanya’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T, Başbakanlığın önünde eylem yaparak sesini duyurmaya çalıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı sırada Başbakanlığın önüne gelen Maide T. destek istedi.

Evladını terör örgütüne kaptırmış ailelere çağrıda bulunan Maide T, “Çocuklarını kurtarmak isteyen ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızı PKK’ya yem etmek istemiyorsanız gelin bu savaşı PKK’ya karşı hep beraber verelim.” dedi.

HEP BİRLİKTE SAVAŞALIM

Başbakan Merkel ve diğer bakanların geçtiği sırada üzerine kızı Nilüfer T’nin fotoğrafının yer aldığı tişörtü giyen Maide T, Alman hükümetinden kendisine destek olmasını istedi.Maide T, 12 Kasım 2019’da “Okula gidiyorum” diyerek evden ayrılan kızından, o zamandan beri haber alamıyor.

1 YIL ÖNCE KAÇIRILDI

Üç aydır eylemlerine devam eden acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

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