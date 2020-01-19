Başkan Erdoğan: Miçotakis oyunu yanlış oynuyor

"Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir." diyen Erdoğan, "Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur." dedi.

"ATEŞKES VE BERLİN ZİRVESİ İHTİRASLARA KURBAN EDİLMEMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir. Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal eden eylemleri uzun süre görmezden gelinmiştir. "

"HAFTER'İN YUNANİSTAN'A GİTMESİNİN HİÇBİR KIYMETİ YOK"

Erdoğan," Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasındaki anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. (Hafter'in Yunanistan'a gitmesi) Hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Hele hele bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yok." diye konuştu.

"YARGI CAMİAMIZ İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÇOK ÜZÜCÜ BİR ADIM OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ yargılamalarında çelişkili kararlara ilişkin, "Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur." ifadesini kullandı.

"BİZE ULAŞMIŞ BÖYLE BİR METİN YOK"

Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiasına değinen Erdoğan, kendilerine ulaşmış böyle bir metin olmadığını belirtti.

"MİÇOTAKİS OYUNU YANLIŞ OYNUYOR"

Erdoğan, "(Yunanistan Başbakanı) Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı." dedi.