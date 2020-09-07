Berfin Özek kimdir? Berfin Özek olayı nedir?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'i affederek şikayetinden vazgeçen Berfin Özek, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına canlı bağlantı ile konuk oldu. Berfin Özek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, aldığı bu kararın yanlış ve sağlıksız olduğunu anladığını belirterek, "Bunu nasıl yapabildim" açıklamasında bulundu..

BERFİN ÖZEK OLAYI NEDİR?

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta geçen yıl 15 Ocak 2019'da meydana gelen olayda; dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı.

Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu, ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

AVUKATI DUYURMUŞTU

Berfin'in Çeltik'i affettiğini Özek'in avukatlığını üstelenen isimlerden olan Mehtap Sert duyurdu. Sert yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler İskenderun Kadın Platformu olarak kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davasının takipçisi olduk, olmaya devam edeceğiz.

Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına da asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz. Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği verdik. Birçok kadın örgütüyle birlikte dayanışma içerisinde olduk.

Berfin’i asla yalnız bırakmayarak her koşulda yanında olup tedavisini olabilmesi hayallerini yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışma yaptığımız kamuoyunca bilinmektedir.

Ancak gelinen süreçte Berfin’in kendi iradesiyle şikâyetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine açıkladık.

Buna rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de ‘'Öldüren sevgi istemiyoruz' şiarımıza ters düştüğünden ilkelerimizden asla taviz vermeyerek, bu saatten sonra Berfin Özek'le ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."