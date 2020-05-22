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  3. Berberlerin 2 günlük bayram mesaisi sona erdi
22 Mayıs 2020 Cuma 05:00 | Son Güncelleme:

Berberlerin 2 günlük bayram mesaisi sona erdi

Berberlerin 2 günlük bayram mesaisi sona erdi

İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarında, bayram öncesi yığılmanın önüne geçmek için iki günlüğüne, gece 02.30'a kadar verilen çalışma izni sona erdi. Bayrampaşa'da bir kuaför dükkanı, müşterilerine belirtilen saatler arasında hizmet verdi.

İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarında, bayram öncesi yığılmanın önüne geçmek için iki günlüğüne, gece 02.30'a kadar verilen çalışma izni sona erdi.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda şehirdeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına gece 02.30'a kadar çalışma izni verilmişti. Uygulamanın ikinci ve son gününde de bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar dükkanlara geldi. Esnek saatler dolayısıyla birikmenin yaşanmadığı salonlar, yarın da saat 23.00'e kadar açık olacak.

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