Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Berber ve kuaför salonları Ramazan'da açılacak mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge sonrasında kuaförler, berberler ve güzellik salonları kapatılmıştı. “Berberler ve kuaförler açılacak mı?” sorusu da bu bağlamda merak edip araştırılmaya başladı. Sosyal mesafe kurallarının büyük önem taşıdığı şu günlerde konu tekrardan gündeme geldi. Peki, Berberler ve kuaförler ne zaman çalışacak? İşte yanıtı...



BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından alınan karar doğrultusunda kuaförler ve berberler kapatılmıştı. Salgınla mücadelenin had safhada olduğu şu günlerde risk unsuru oluşturacak her olaydan uzak duruluyor. Kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağıyla ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin en güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN KAPANDI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şöyleydi:

Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Koronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

Koronanirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımız tedbirler almaya devam ediyor. Daha önce vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha valiliklere gönderdi.

Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerin faaliyetleri 21 Mart 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlığımız söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.