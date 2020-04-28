Berberler ve kuaförler açılacak mı, ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförler Ramazan'da açık olacak mı?

Berberler ve kuaförler açılacak mı, ne zaman açılacak? sorularının yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Corona virüs salgını nedeniyle pek çok işletme hakkında geçici süreliğine kapatılma kararı alınmıştı. Berberle ve kuaförler de salgın nedeniyle kapatılan işletmeler arasında yer alıyor. Saçını veya sakalını kestirmek isteyen vatandaşlar berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. Konuya ilişkin tüm bilgilendirmeleri haberimiz içerisinden okuyabilirsiniz.

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgına yönelik alınan önlemler kapsamında ise berber ve kuaför salonları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge vasıtasıyla geçici süreliğine kapatılmıştı. 21 Mart’tan bu yana kapalı olan berber ve kuaför salonları hakkında henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmiş değil. Ramazan’da berberlerin ve kuaförlerin açılıp açılmayacağı ise bilinmiyor. Konuya ilişkin yapılan çalışmalar ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ise şöyleydi:

Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Koronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

Koronanirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımız tedbirler almaya devam ediyor. Daha önce vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha valiliklere gönderdi.

Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerin faaliyetleri 21 Mart 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlığımız söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi."