Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatıldı mı? İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapatılıp kapatılmadığı araştırılıyor. Güzellik salonları kapatılıyor mu? Koronavirüs önlem tedbirleri alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelgede yayınlanan karara göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK MERKEZLERİ KAPATILDI MI?

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı, önlemler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından ek bir genelge 81 il valiliklerine gönderildi.

Genelgeye göre, vatandaşın bir arada bulunması ve yapılan işlemler sırasında fizikel temas olması nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.