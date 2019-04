Peygamber Efendimizin okuduğu Kandil duası! Berat Kandili'nda okunacak dualar neler?

Berat Kandili duası, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şaban ayının son kandili olan Berat Kandili’nde birçok ibadet yapılmaktadır. Bu ibadetlerin en sık yapılanı Berat Kandili orucudur. Bunun yanı sıra bu faziletli günde yapılan duaların da kabul olduğu bilinmektedir. Berat, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelmektedir. Müslümanlar kurtuluş anlamına gelen bu kandilde bolca ibadet ederek, af dilerler. İçten yapılan duaların kabul olduğu ve tövbelerin kabul edildiği Berat Kandili’nde nasıl dua edileceğini sizin için araştırdık. İşte, Berat Kandili duaları haberimizde

BERAT KANDİLİ DUALARI

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAAT KANDİLİ GECESİ OKUDUĞU DUA

Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

NİHAT HATİPOĞLU BERAT KANDİLİ DUASI

Ünlü ilahiyatçi Nihat Hatipoğlu bu gecenin kıymetini 'Bu gece rahmet gecesi' diyerek Berat Kandili'nin önemini dualarla anlatıyor.

Berat Kandili için 'bu gece kıblenin değiştiği" gece diyen Nihat Hatipoğlu, "Rahmetin bereketin coştuğu gece" diyerek kandilin önemini aktarıyor.

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39)

İlahî! "Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır" (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

BERAT KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLMELİ?

Şa'ban-ı şerifin onbeşinci, Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda Berat duâsı okunur. Birinci Yâsin-i Şerîfden sonra bu duâ okunurken "Allah'ın saîd kullarından olmak" niyyetiyle okunur. İkinci defa okunurken "hayırlı ömür uzunluğu" niyyetiyle okunur. Üçüncü defa okunurken "kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık" için okunur.Ayrıca Berat gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rek'at namaz kılınır. Her rek'atda Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı Şerîf okunur. On defa İhlâs-ı Şerîf okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzûr-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretlerinden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini talep ve niyâz edecektir.