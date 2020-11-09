  • $8,1649
  • 9,7374
  • 492.7
  • 1229.74
09 Kasım 2020 Pazartesi 16:50 | Son Güncelleme:

Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?

Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi"

Berat Albayrak 2018 yılında Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başladı. Berat Albayrak'ın istifasına dair son bilgilendirme ise Cumhurbaşkanı kaynakları tarafından yapıldı. Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Berat Albayrak'ın istifası kabul edilip edilmedi kamuoyu tarafından merak ediliyor. Berat Albayrak, 2018 yılında Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başladı. Konu hakkında son durum açıklaması Cumhurbaşkanı kaynakları tarafından bildirildi. Peki, Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI KABUL EDİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı kaynaklarına göre Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı ile ilgili bilgilendirme bu akşam AK Parti MYK toplantısından sonra yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun ardından Bakan Albayrak’ın istifasının kabul edilip edilmediği de netlik kazanmış olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu. 

<div><span >Peki, hangi belirti Covid-19'u işaret eder? Griple koronavirüs arasındaki farkı nasıl an

Griple koronavirüs arasındaki farkı nasıl anlayacağız?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs tanı kitlerinde yeni dönem! Yerli ve milli malzemelerimizi ürettik

Formula araçları Avrasya Tüneli'nden Anadolu Yakası'na geçti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.