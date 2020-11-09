Berat Albayrak'ın istifası kabul edilip edilmedi kamuoyu tarafından merak ediliyor. Berat Albayrak, 2018 yılında Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başladı. Konu hakkında son durum açıklaması Cumhurbaşkanı kaynakları tarafından bildirildi. Peki, Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI KABUL EDİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı kaynaklarına göre Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı ile ilgili bilgilendirme bu akşam AK Parti MYK toplantısından sonra yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun ardından Bakan Albayrak’ın istifasının kabul edilip edilmediği de netlik kazanmış olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.