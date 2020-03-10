Benzinde indirim oranları belli oldu

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim olacak.

OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatları önceki gün tarihi nitelikte bir düşüş yaşandı.

Yüzde 30'dan fazla düşüş sonrasından brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar geriledi.

Petroldeki düşüşün iç piyasadaki yansıması ise ilk aşamada akaryakıt fiyatlarında olacak.

İNDİRİM ORANLARI KESİNLEŞTİ

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıtta beklenen indirimin tutarı kesinleşti. Buna göre benzin fiyatında 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim olacak. İndirimler bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.