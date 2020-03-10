Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,137
  • 6,9775
  • 328.826
  • 105462
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Benzinde indirim oranları belli oldu

Benzinde indirim oranları belli oldu

Benzinde indirim oranları belli oldu

Son Dakika Haberleri.. Merakla beklenen akaryakıt indirimi bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. benzinde 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş olarak belirlene indirim pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim olacak.

OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatları önceki gün tarihi nitelikte bir düşüş yaşandı.

Yüzde 30'dan fazla düşüş sonrasından brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar geriledi.

Petroldeki düşüşün iç piyasadaki yansıması ise ilk aşamada akaryakıt fiyatlarında olacak.

İNDİRİM ORANLARI KESİNLEŞTİ

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıtta beklenen indirimin tutarı kesinleşti. Buna göre benzin fiyatında 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim olacak. İndirimler bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

<p>JÖH Tabur Komutanlığına bağlı timler, il merkezi ve ilçelerinde dondurucu soğuklara rağmen vatand

JÖH timleri karlı tepelerde PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

JÖH timleri karlı tepelerde

Süper Ay görsel şölen oluşturdu