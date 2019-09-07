Benim oğlum dağda Buldan'ınkiler sefada

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP’nin aracı olduğunu iddia ederek önceki gün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer’in başlattığı oturma eylemine 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş’ın kaçırıldığını belirten Celil Begdaş da katıldı. Malatya’dan anne Sadiye Özbey, Gaziantep’ten anne Songül ve baba Şevket Altıntaş, Mardin’den anne Emine ve baba Şehmus Kaya, çocuklarının Mersin’den Rahime Uymaz da yeğeninin terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak, eyleme dahil oldu.

Ölüm orucuna başlayacak

Acılı baba Celil Begdaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yurtdışında yaşayan çocuklarının fotoğraflarını basına göstererek, “Benim oğlum dağda, onların oğlu Fransa’da lüks hayat yaşıyor” diyerek şunları söyledi: “Onların çocukları Fransa’da lüks araçlarla gezip mangal keyfi yaparken, benim oğlumu da dağa götürdüler. Evladımı getirene kadar buradan ancak ölüm gider, ölüm orucuna başlayacağım.”

Kendimi de HDP’yi de yakarım

Askere gitmeye hazırlanırken 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat Balta için Dicle’den gelen anne Sabiha Balta ile 4 yıl önce kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Fırat Savur için Bağlar‘dan gelen anne Meryem Savur da eyleme katılarak, HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Yenişehir Dokuzçeltik Köyü’nden gelen Aysel Koyun ise 3 çocuğundan dağa kaçırılan Neşat Koyun’dan 4 yıl, 7 ay, 21 gündür haber alamadığını belirterek “Oğlum sabah evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. İnternette çocuğumun dağda olduğunu gördüm. Çocuğumu geri getirsinler, çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler” dedi. Sabiha Balta ise “Kendimi de yakarım, HDP’yi de yakarım. Oğlum gelecek” diye konuştu.

Avrupa’da lüks hayat

PKK’nın sözcülüğünü yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın oğlu Neçirvan Buldan’ın Fransa’da eğitim gördüğü, kızı Zelal Buldan’ın ise İngiltere’de okuduğu belirlendi. Buldan’ın oğlu Neçirvan’ın değeri 400 bin liradan fazla üstü açık BMW model lüks bir otomobile bindiği, boşta kalan zamanlarında da havuzlu villasında keyif çattığı öğrenildi.

HDP’li vekil Aydeniz’den annelere: ‘Kolay gelsin!’

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ve HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan, ailelerin partinin il binası önünden kaldırılması için polislerle görüştü. Görüşmenin ardından Aydeniz, il binasına girerken, oturma eylemi yapan ailelere Kürtçe “Merhaba, kolay gelsin” dedi. Bunun üzerine aileler, Aydeniz’e, “Hem çocuklarımızı götürüyorlar hem de bizimle dalga geçiyorlar” diyerek tepki gösterdi.