'Beni önce HDP binasına sonra dağa götürdüler'

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nden 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan ve PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya, savcılıktaki ifadesinde, terör örgütüne katılışını, yaşadığı pişmanlığı ve örgütten nasıl kaçtığını anlattı. Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesinde, liseye başladığı ilk günlerde 2 öğrencinin kendisine sık sık terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığını belirterek, “2015 yılında Namık Kemal Lisesi’ndeyken okulda terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan iki kişi örgüte katılmam yönünde baskı yaptı. Defter ve kitaplarım okulda bıraktırılarak, HDP il binasına götürüldüm” ifadelerini kullandı.

ARACILAR HDP’YE GELDİ

Baskı üzerine örgüte katılmayı kabul ettiğini belirten Kaya, ifadesinde şunlara yer verdi: “HDP il binasında beni, Mizgin kod adlı, 40-45 yaşlarında beyaz eşarp takan bir bayanın yanına götürdüler. Bu kadın Diyarbakır HDP il binasının alt katında bulunuyordu. Örgüte katılmak isteyenlerin bu kadına götürüldüğünü anladım.” Mizgin kod adlı kadının HDP il binasına, kendisini terör örgütüne götürmesi için iki erkek ve bir kadını çağırdığını, aynı gün akşam 21.00 civarında bindikleri araçla Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne gittiklerini kaydeden Kaya, “Silopi’de nehir kıyısına kadar yürüdük. Beraber geldiğimiz 3 kişi beni milise teslim etti. Onunla bindiğimiz botla karşıya (Suriye) geçtik. Beni teslim alan 2 kişiyle Derik kampına gittik” dedi.

Kaya, kampta iki ay aldığı silah ve bomba eğitiminin ardından aynı yerde 4,5 yıl boyunca terör örgütüne katılanlara silah ve bomba eğitimi vermekle görevlendirildiğini, DEAŞ’ın Temmuz 2018’de bulundukları yere yaptığı bombalı saldırıda kolundan ve karnından yaralandığını belirtti.

NEFES KESEN KAÇIŞ

Kaya, ifadesinde kaçışını şöyle anlattı: “Ruken Jilk kod adlı kişiye eve dönmek istediğimi söyledim. Hakaret ederek beni cezaevine koydu. Haseki’ye bağlı cezaevinde yaklaşık 7 ay tutuklu kaldım. Sonra beni cezaevinden çıkartarak, yine Ruken Jilk’in yanına götürdüler. Bana kaçmayı düşünüp düşünmediğimi sordu, ben de kaçmayacağımı söyledim. Bir hafta sonra, 17 Aralık 2019’da saat 03.00-03.30 civarında kaçtım. Ertesi gün yolda bir köylünün arabasına bindim, örgütten kaçtığımı söylemedim. Bu şekilde birkaç saat yol giderek KDP’ye teslim oldum.”