'Beni bırakın askerlerimizi tedavi edin'

Gürkan ATA

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde acil ünitesinde görevli Dr. Oğuz Alp Çelik, gönüllü olarak 30 günlük geçici görev için Suriye’nin Azez kentindeki Cibrin Üssü’ne gitti. 30 Nisan’da terör örgütü YPG, havan topuyla üsse saldırıda bulundu. Havan topu saldırısı devam edince siren çalınarak herkesin sığınağa girmesi istendi. Dr. Çelik ve 4 asker yaralandı. Kulak arkası, boynu ve sırtına şarapnel parçaları isabet eden Dr. Çelik, kendisine müdahale edilmesine izin vermeyerek “Önce askerlere bakın” dedi, olaydan yaklaşık 1 saat sonra kendisine ilk müdahale yapıldı.

HAYATİ KARAR VERDİ

Oğuz, yaralı 4 askerlerden 3’ünün durumunun ağırlaşması üzerine kahramanca bir karar daha verdi. Kendisi gibi gönüllü sivil görevlendirme ile üstte bulunan Ankara 112 personeli Mustafa Haydar Avşar ile sığınaktan çıkılmaması gerektiğini bildiren siren seslerine aldırmadan ambulansa gitti. Sığınaktan bir başka kahraman er şoförlük yapmaya gönüllü oldu ve birlikte yaralı 4 askeri Mare’deki bir hastaneye yetiştirdiler. “Diğer askerler üssü koruyordu. Üstte tedavi imkanı yoktu, yaralıların durumu ağırdı” diyen Dr. Çelik yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sığınakta kalmamız gerekiyordu ama zamanımız yoktu. O anda kendi acımı unuttum. Yola çıktık, ambulansta askerlere ilk müdahaleyi yaptım. Yaralıları Mare’deki hastaneye getirdik. Orada askerlerimize müdahale edildi, sonra beni tedavi ettiler. Ardından Türkiye’den özel harekatçılar geldi, bizi Gaziantep’e götürdü.”