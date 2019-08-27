SONER KAN

Cinnet getiren Tabur, motosikletiyle seyir halindeki Hayati Özkaya’ya ateş etti. Özkaya, kanlar içinde yere düşerken, kızı Hatice (7) ve oğlu Osman (5) da babalarının ölümüne tanık oldu. Ardından Okan Develi’nin işlettiği kahvehaneyi tarayan Tabur’un silahından çıkan kurşunların hedefi olan Develi ve Necmettin Şahinoğlu hayatını kaybetti. Tabur’un evini basan polis, zanlıyı belinde 3 ayrı tabanca ve omzunda pompalı tüfek ve çantayla evden çıkarken yakaladı. Teslim olmasını söyleyen polisin başına silah dayayan Tabur, “Eğer ben öldürmeseydim, onlar beni öldürecekti. Sürekli beni takip ediyorlardı. Onlar benim canımı almadan, ben onların canını aldım” dedi.