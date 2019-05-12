'Ben kahramanın eşiyim hep dimdik duracağım'

Gürkan ATA

Afrin’de içinde bulundukları tanka yapılan hain saldırıda 3 Şubat 2018’de şehit düşen Şebinkarahisarlı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın eşi Nuray Aktağ, olayın ardından yaptığı konuşmayla hafızalara kazındı. Aktağ “Kahramanım vatanı uğruna şehit düştü, onunla gurur duyuyorum. Ondan bana Muhammed Enes miras kaldı. Oğlumu, ‘babasız kalınır ama vatansız kalınmaz’ diyerek büyüteceğim” diyerek acısını içine gömdü.

BABASINA LAYIK OLACAK

Anneler günü öncesi AKŞAM’a konuşan Aktağ aradan geçen 1 yılını şöyle anlattı: “İslahiye’de yaşıyorduk, Afrin’e giderken içime doğmuş, ben de onunla gitmek istemiştim, çok gururlanmıştı. Hüzünlü ayrılmıştık, şehit olarak döndü. Şimdi onun şanlı mirasını yaşatmaya çalışıyorum. Muhammet Enes’imizi babasına layık bir evlat olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Küçük bir arsa almıştık, borcunu devletimiz ödedi. Üzgünüm, acımız geçmiyor. Ama ben bir kahramanın, şehidin eşiyim, hep dimdik ayakta duracağım. Babası Mehmet Aktağ oğlunu, ‘önce vatan’ diyerek büyütmüş. Ben de oğlumu vatan sevgisi ile büyüteceğim, acısını ‘babasız kalınır ama vatansız kalınmaz’ diyerek hafifleteceğim. Babasının mirasını yaşatmak için oğlumu onun gibi asker yetiştireceğim.”

Oğlum, psikoloğa, ‘ambulans geldi çünkü tank kaza yaptı, babam öldü’ dedi.

"Oğlum babasının mirasını ömrü boyunca yaşatacak."

En güzel hediye Muhammed'in konuşması oldu

3.5 yaşındaki oğlu Muhammed Enes’in yaşadıkları acılardan çok etkilendiğini ve konuşma güçlüğü çekmeye başladığını anlatan anne Aktağ şöyle konuştu: “Devletimizin yardımıyla ona psikolojik destek veriyoruz. Sokakta, televizyonda asker görünce heyecanlanıyor, ‘baba’ diye koşuyor. Geçen hafta ilk kez net cümleler kurdu. Onu vatanına bağlı bir asker gibi yetiştireceğim."