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'Ben Daha Çocuğum beni evlendirmeyin!'

'Ben Daha Çocuğum beni evlendirmeyin!'

Erken evliliklerin önüne geçmek isteyen jandarma ekipleri okulları ziyaret edip, çocuklarla vakit geçiriyor. 

Van İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde başlatılan, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu eğitim öğretim yılında çocukların eğitimlerini güven içinde sürdürmesini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde tedbir alan ekipler, okulları da ziyaret ederek çocuklarla bir araya geliyor. İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, “Ben Daha Çocuğum” projesi çerçevesinde, ilçedeki Dilmetaş İlkokulu’nu ziyaret etti. 

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