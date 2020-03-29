Belirti göstermemeleri büyük risk! Çocuklar virüsü daha çok Bulaştırıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik küçük yaştaki çocukların süper taşıyıcı olabileceğini belirterek, şöyle konuştu: “Süper taşıyıcılık durumu kişinin kendi hasta olmadan başkalarına daha fazla bulaştırabilmesidir. Biz buna ‘bulaştırıcılık indeksi’ diyoruz. Normalde koronavirüste 1 kişi 2.6 kişiye bulaştırırken, çocukların 5-10 gibi çok daha fazla kişiye bulaştırma olasılığı var. Çocuklar bu virüsü hem boğazda taşıyabilirler, hem de dışkıyla atabilirler.”

“Gençlerin de herhangi bir belirti vermeden taşıdıkları için bunu diğer kişilere bulaştırma riskleri var. Bu yüzden gençlerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Hasta olabilirler ya da ciddi hastalık geçirebilirler, ancak iyileşme olasılıkları çok fazla. Sosyal izolasyona en çok gençlerin önem vermesi gerekiyor.’

REKTÖR İYİLEŞTİ OĞLU VE EŞİ HASTA



Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, kendisinin, eşinin ve 22 yaşındaki oğlunun koronavirüse yakalandığını çektiği videoda anlattı. 13 Mart’ta teşhis konulduğunu belirten Feyiz, virüsü yenerek taburcu olduğunu ancak oğlu ve eşinin mücadele ettiğini belirterek şu mesajı verdi: “Sizlerden ricam lütfen yuvanızda kalın.”

