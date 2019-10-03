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Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı mesleklere belge zorunluluğu getirdi. Bu kapsamda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmak isteyenler belge almak zornuda. Belgesi olmayan bu işlerde çalışamayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan tebliğde şöylde denildi: "Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.
Denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer."
 
İŞTE O İŞLER


 

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