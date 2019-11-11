Belgeli 3 bin 700 çocuk bakıcısına 1300 lira destek 

Sosyal Güvenlik Kurumunca Avrupa Birliği destekli “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” hayata geçirilecek. Ankara, İstanbul ve İzmir’de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelerin yararlanabileceği projeyle, 3 bin 700 anneye bakıcılara aktarılmak üzere her ay yaklaşık 1300 lira, çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına ise tek seferlik yaklaşık 1300 lira civarında destek verilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “3 bin 700 çocuk bakıcısına sağlayacağımız destekle sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

ÜÇ YIL DEVAM EDECEK

Proje desteği 3 yıl devam edecek” açıklamasında bulundu. Yardım tutarının 160 milyon lirayı bulacağını ifade eden Bakan Selçuk, “Ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba saat 14.00’te alınmaya başlanacak, kesin kayıtlar ise 26 Kasım Salı alınacak” dedi.

DİPLOMALARI OLMASI ŞART

Destekten faydalanabilmeleriiçin bakıcıların diploma sahibi ya da kurs bitirmiş olması gerekli.