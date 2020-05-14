Belge yoksa geçiş de yok

İçişleri Bakanlığı’nca, koronavirüs salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan illerden Tekirdağ’da, önceki gece yarısından sonra bu uygulama kaldırıldı. Seyahat kısıtlamasının sürdüğü İstanbul’dan birçok kişi, Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Jandarma ekipleri, kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ’a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi.

YANLIŞ ANLAŞILMIŞ



Seyahat belgesi olanların ise geçişlerine izin veriliyor. İstanbul’a geri dönmek zorunda kalan birçok yazlıkçı, Tekirdağ’da seyahat yasağının kaldırılmasını yanlış anladıklarını söyledi.

İlk gün de pek çok kişi yasağın kaldırıldığını düşünerek Tekirdağ’a gitmek üzere yola çıkmış polis kontrol noktasından geri çevrilmişlerdi.