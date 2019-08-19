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  3. Mardin Belediyesi'nin sitesine Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı geldi

Mardin Belediyesi'nin sitesine Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı geldi

Mardin Belediyesi'nin sitesine Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı geldi

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP'li Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP'li Ahmet Türk'ün terör soruşturması kapsamında görevlerinden alınmalarının ardından belediyelerin internet siteleri geçici olarak erişime kapanırken, Mardin Belediyesi'nin internet sitesine Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı ile 'Çok yakında sizlerleyiz' yazısının eklendiği görüldü

Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerin internet sitelerine giriş yapanlara, sayfanın bakım aşamasında olduğu, en kısa sürede yayın hayatına başlayacağı bildirildi. 

Mardin’de yerel seçimlerde başkanlığına seçilen HDP’li belediyelerin resmi web sitelerinde yapılan çalışmaların ardından sitelerde bulunan Atatürk ve Türk bayrağı resimlerinin kaldırıldığı görülmüştü. Mardin Belediyesi'ne görevden almanın ardından internet sitesine Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı ile 'Çok yakında sizlerleyiz' yazısının eklendiği görüldü

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