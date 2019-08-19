Mardin Belediyesi'nin sitesine Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı geldi

Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerin internet sitelerine giriş yapanlara, sayfanın bakım aşamasında olduğu, en kısa sürede yayın hayatına başlayacağı bildirildi.



Mardin’de yerel seçimlerde başkanlığına seçilen HDP’li belediyelerin resmi web sitelerinde yapılan çalışmaların ardından sitelerde bulunan Atatürk ve Türk bayrağı resimlerinin kaldırıldığı görülmüştü. Mardin Belediyesi'ne görevden almanın ardından internet sitesine Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı ile 'Çok yakında sizlerleyiz' yazısının eklendiği görüldü