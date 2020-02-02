Belediyeler 'mükemmellik' yolunda

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

1990 yılında şirketleri Türkiye’nin dışa açılma süreçlerinde kurumsallaştırmak ve rekabete hazırlamak için Şişecam, Enka Holding, Türk Demirdöküm, Arçelik gibi kuruluşların işbirliğiyle kurulan Kalite Derneği (KalDer), 30’uncu yılını kutluyor. Türkiye’de şirketleri kaliteye ve mükemmelliğe hazırlamayı misyon edindiklerini anlatan KalDer Başkanı Görgün Özdemir, bugüne kadar 1200 kurum, 160 bin kişiye eğitim verdiklerini, 714 kurumun Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldığını ve başvuran 288 kuruluştan 102’sinin ödül aldığını anlattı. Ödül alanlar arasında belediyelerin de bulunduğunun altını çizen Özdemir, geçmiş yıllarda Tarsus ve Nilüfer Belediyelerinin Avrupa’dan ödül aldığını hatırlattı. Özdemir, “Biz bunu yaygınlaştırmak için Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ettik. Kendisi bize destek veriyor" dedi.

KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM

“2004 - 2018 arasında 21 il ve ilçe belediyesinin UKH üyesi olduğunu vurgulayan Özdemir, bu harekete katılmalarının belediyelere katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla sistem yönetimini sağladığını ifade etti.