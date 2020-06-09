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  3. 'Belediyede çalışıyor' iddiasına evlat nöbetinden sert yanıt: Haberi yapana dava açıp tazminatı şehit ailelerine bağışlayacağız
09 Haziran 2020 Salı 03:53 | Son Güncelleme:

'Belediyede çalışıyor' iddiasına evlat nöbetinden sert yanıt: Haberi yapana dava açıp tazminatı şehit ailelerine bağışlayacağız

'Belediyede çalışıyor' iddiasına evlat nöbetinden sert yanıt: Haberi yapana dava açıp tazminatı şehit ailelerine bağışlayacağız

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 280'inci gününde de devam etti.

Bazı yayın organlarında evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş’ın, Bağlar Belediyesi’nde işe alındığı iddia edildi. Bağlar Belediyesi’nin haberi yalanlamasının ardından bir açıklama da acılı baba Begdaş’tan geldi: “Benim oğlum HDP il binasından gitti, sattılar. Hem ciğer paremi elimden aldılar hem evimi yıktılar hem de iftira attılar. Ben buradayım sizi mahkemeye vereceğim, hem maddi hem de manevi alacağım tazminatı da şehit aileleri ve gazilere bağışlayacağım.”

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