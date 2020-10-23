Belediye ve üniversiteden iş birliği protokolü

Selçuklu Belediyesi ilçede bulunan kamu kurumlarıyla ilişkilerini güçlendiriyor. Selçuklu Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi ilişkilerini güçlendirmek, kamusal alanda çalışmalar yürütmek ile ilçe genelinde ve Alaeddin Kampüsünün gelişmesi noktasında katkı sunmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokol imza törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy katıldı. Protokolle; belediyecilik faaliyetlerinde akademik katkı, belediye gençlik merkezleri, uzaktan eğitim ve etüt merkezleri ile spor kulübü ile birlikte ders dışı etkinliklerin yürütülmesi ve sağlık, eğitim, tarih, kültür-sanat, sportif faaliyetler, araştırma ve yayın çalışmalarının yanı sıra bilimsel organizasyonların gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

SOBE VAKFI MÜJDESİ



Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu’da bugüne kadar birçok kurum ve kuruluşla farklı alanlarda işbirliğine imza attıklarını belirtti. Selçuk Üniversitesi ile imzalanan protokolün, gelecekte gerçekleştirilecek iş birliklerine temel oluşturacağını aktaran Başkan Pekyatırmacı, “Konya’mızda üniversitelerimiz gelişiyor ama Selçuk Üniversitesi sadece Konya’nın değil, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden bir tanesi. Üniversitemizle özellikle öğrencilerimiz nezdinde Gençlik Meclisimiz aracılığıyla çok sayıda faaliyeti yürütüyoruz. Bosna Hersek Mahallesindeki Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimiz aktif şekilde çalışıyor. Yine, üniversitemizin içerisinde Gençlik Merkezimiz farklı kollarda, alanlarda faaliyetlerini yürütüyor. Bugün imzaladığımız protokolün ardından, SOBE Vakfında yapacağımız çalışmalarında şimdiden müjdesini vermek istiyorum. Değerli Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy, Tıp Fakültesi ve Eğitim Fakültesinden hocalarımızla birlikte SOBE Vakfında yaptığımız toplantı sonucunda, SÜ Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezini SOBE Vakfının içerisine taşıma kararı aldık. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım. İnşallah bununla ilgili de özel bir protokol yaparak Üniversitemizle işbirliğini daha da geliştirmiş olacağız. Farklı alanlarda, konularda çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda, Üniversitemizle daha üst seviyede bir katkıyı hep birlikte sağlamış olacağız. Teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

GLUTENSİZ EKMEK SATIŞI BAŞLADI



Selçuklu Belediyesi anlamlı bir projeye daha imza attı. Çölyak hastaları için glutensiz ekmek satışına Konya Şehirler Arası Terminali’nde başlandı. Çölyak hastalığı için kullanılması gereken glütensiz un, ekmek, simit,poaça ve kurabiye Selçuklu Belediyesi’nin Konya Otogarı’nda kurduğu satış noktasında halkın hizmetine sunuldu. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çölyak hastası olan ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın farkındayız zaman zaman bu konuyla alakalı da talepleri oluyordu ve bu tarz ürünlere ulaşmada zorluklar yaşıyorlardı. Buradaki satış noktamızda glütensiz ekmek, un, simit, poğaça ve kurabiye gibi ürünlerimiz yer alacak. Ürünleri Karatay Belediyemizin Halk Ekmek Fabrikası’ndan temin ediyoruz” dedi. Glütensiz ekmekler 90 kuruştan, un ise 7 liradan satışa sunuluyor. Ayrıca glutensiz ürün satış noktası haftanın altı günü Sabah saat 09.30-19.00 saatleri arasında Pazar günleri hariç hizmet verecek.

VEFA EKİPLERİ MAVİ KUŞ İLE MORAL BULDU



Türkiye’de mart ayında ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden sonra Kaymakamlık idaresinde belediye ve diğer kurumların desteği ile kurulan Vefa Sosyal Destek Ekipleri süreç boyunca vatandaşların yardımına koştu. Selçuklu Belediyesi süreç boyunca yüzbinlerce kişiye ulaşan Vefa Sosyal Destek Ekiplerine moral vermek ve teşekkür etmek amacıyla tiyatro gösterisi düzenledi. Selçuklu, Karatay ve Meram Kaymakamlıklarına bağlı olarak hizmet veren Vefa Sosyal Destek Ekipleri Selçuklu Belediyesi’nin organizasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun hazırladığı Mavi Kuş isimli tiyatroyu izledi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gösterimi yapılan tiyatroyu Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürü Saliha Acar ve 220 Vefa Sosyal Destek çalışanı izledi. Gösterimin sonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Kaymakamı Resul Çelik hazırladığı tiyatro gösterisi için tiyatro ekibi ve genel sanat yönetmenine çiçek takdim ederek teşekkür etti.



‘FEDAKAR EKİBE TEŞEKKÜR’



Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Tüm insanlığın bu zor zamanında hakikaten çok büyük gayretlerle, fedakarlıklarla bu sürecin atlatılması için emek sarf eden çok değerli Vefa Sosyal Destek emektarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailelerine de fedakarlıkları için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HATİCE HATUN SOSYAL TESİSLERİ’NE TAM NOT



Selçuklu Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesi’nde yapımını tamamlanan Hatice Hatun Sosyal Tesisi ilçenin eğitim ve sosyal hayatına değer katacak. Selçuklu Belediyesi mahallere değer kazandıracak yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanarak çevre düzenleme çalışmasına geçilen Hacıkaymak Mahallesi Hatice Hatun Sosyal Tesisleri’nde çalışmalarda sona gelindi.

KÜLLİYE NİTELİĞİNDE OLACAK



Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hatice Hatun Sosyal Tesisi, mimari yapısı ile de Hacıkaymak Mahallesine değer katarken içerisinde yer alacak eğitim ve sosyal donatı alanları ve camisiyle de bir külliye niteliğine sahip olacak. İlçemize önemli bir eser kazandırırken komşuluk ve hemşehrilik bağlarının güçlenmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu tesisimizde çocuklarımız hem dini eğitimlerini alacak hem de avluda bulunan oyun alanında güzel zaman geçirebilecekler. Yine hanım ve emekliler lokali ile de her yaştan hemşehrimiz tesisimizden faydalanabilecek. Bu eserin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

500 METREKARELİK İKİ BİNA



Kısa süre içersinde hizmet vermesi planlanan Hatice Hatun Sosyal Tesisi 2 adet 500 metrekarelik binadan oluşuyor. Mimari yapısıyla da bölgeye değer katacak olan tesiste hanım ve emekliler lokallerinin yanı sıra Kur’an Kursu, idare, personel ve oyun odaları yer alacak.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN HASSASİYET GÖSTERİYORUZ



Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, üniversitenin toplumla birleştirilmesi ve toplumun sorunlarına yönelik adımlar atılması doğrultusunda gerçekleştirilen protokollere önem verdiklerini söyledi. İşbirliklerin, Türkiye’deki güzide kurumların, memleket ve milletin enerjisini ortak amaca hızlı bir şekilde aktarılmasına katkı sağladığını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Selçuklu Belediyesi sınırları içinde bulunduğumuz bir kampüste hayat sürüyor ve bu kampüste faaliyet yapmaya çalışıyoruz. Konya içerisindeki en ayrıcalıklı belediyelerden bir tanesi olduğunu belirtmek isterim. Bu ayrıcalığı da Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi gibi 2 önemli üniversitenin kendi sınırları içerisinde olması. Bu; belediyemizle işbirliği anlamında birçok konuda adım atılmasına vesile oldu. Bu işbirliğimiz her geçen gün daha da artıyor. Kovid-19 ile mücadelede, son dönemlerde yapılan aşı çalışmasında Prof. Dr. Osman Erganiş hocamızın Veteriner Fakültesinden atmış olduğu adım da bizlerin bir anlamda memleketin sorunlarına eğilme noktasında ayrı bir hassasiyetle yaklaştığımızı gösteriyor” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, işbirliği protokolünü imzaladı. Prof. Dr. Aksoy, SÜ Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfına taşınmasına yönelik bir protokolün de hazırlığında olduklarını sözlerine ekledi.

SELÇUKLU’DA EĞİTİM SEFERBERLİĞİ



Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle eğitime başlayan okullarda öğrenciler okul bahçelerinde eğitime devam ediyor. Selçuklu Belediyesi okul bahçelerinde eğitimini sürdüren okullarda teknik ekipman desteği veriyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’la eğitimi sürdüren okullarda incelemelerde bulundu.

BECERİ ATÖLYESİ AÇILDI



İlk olarak Seyit Ulugülyağcı İmamhatip Ortaokulu’nda incelemelerde bulunan protokol, öğrencilerle bir süre sohbet ederek maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulundu. Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’nda incelemelerde bulunan protokol, burada eğitime devam eden ana sınıfı öğrencileri ile bir süre sohbet ettikten sonra öğretmenler ve okul müdüründen bilgi aldı. Selçuklu Belediyesi tarafından Kılıçarslan Mahallesi’ne kazandırılan Hoşgörü Anaokulu da ziyaret edilen diğer bir adres olurken öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak beceri atölyesinin açılışı yapıldı.

EN BÜYÜK GÖREV ÖĞRENCİLERİN



Başkan Pekyatırmacı, “Çocuklarımız uzun bir eğitim arasının ardından sınava girecek öğrencilerden başlayarak yüz yüze eğitime okullarında başladılar. Burada en büyük görevlerden biri de öğrencilerimize düşüyor. Öğrencilerimiz ailelerini bu kurallara uymaları noktasında uyararak onların da sağlığına dikkat etmeleri için gereken özeni göstermeliler. Sille Tabiat okulumuzda eğitim alan öğrencilerimizi de ziyaret ettik. Onlarla birlikte doğaya yeni fidanlar diktik. İnşallah geleceğe daha yeşil bir Selçuklu bırakmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

SELÇUKLU’NUN 2021 YILI BÜTÇESİ 600 MİLYON TL



Selçuklu Belediyesi, ekim ayı meclis toplantısında 2021 yılı bütçesi görüşüldü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın başkanlığında toplanan mecliste, 2021 yılı bütçesi 600 milyon TL olarak belirlendi. Bütçede en büyük pay 90 milyon TL ile Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne ayrılırken, Tesisiler Müdürlüğü’ne 69 milyon TL, Fen İşleri Müdürlüğü’ne 53 milyon TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 52 milyon TL, Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü’ne de 40 milyon TL bütçe belirlendi. Başkan Pekyatırmacı, “2021 yılı bütçemizi yüzde 100 oranında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl hem altyapı hem park bahçeler hem de diğer yatırımlar düzeyinde özellikle yatırımlarla dolu bir yıl olarak geçecek. Bu doğrultuda bütçemizin büyük bir kısmını yatırımlara ayırdık” dedi.

SIFIR ATIK İLE 95 BİN AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ



Selçuklu Belediyesi, ilçe genelinde yaygınlaştırdığı atık toplama noktaları ile ‘sıfır atık’ çalışmalarına büyük katkı sağlıyor. 18 bin ton değerlendirilebilir atık toplayan belediye, toplanan değerlendirilebilir atıklarla, 95 bin 200 adet ağacın kesilmesini önledi.

Selçuklu Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği “Sıfır Atık” projesine ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar ile katkı sağlamaya devam ediyor. Çevre ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen çalışmalarla okul ve iş yerlerine sıfır atık iç mekan kutuları,sitelere ve satış noktalarına sıfır atık toplama kafesleri ile apartman ve müstakil binalara sıfır atık toplama poşetleri bırakılıyor. Belediye, ‘sıfır atık’ kapsamında 12 bin iç mekan kutusu, 750 kafes, 140 cam kumbarası, 50 sıfır atık toplama noktası, 2 bin atık pil kutusu, 20 atık ilaç kutusu,15 tekstil/giysi kumbarası ve 2 mobil atık getirme merkezi ile değerlendirilebilir atıkları topluyor. Çalışmalar 17 atık toplama aracı, 2 market konteynerleri toplama aracı, 30 kamyon üstü toplama konteyneri, 2 kontrol aracı ve 40 personel ile sürdürülüyor.

18 BİN TON ATIK TOPLANDI



2020 yılının ilk 9 ayında ilçede yaklaşık 18 bin ton değerlendirilebilir atık toplayan Selçuklu Belediyesi toplanan değerlendirilebilir atıklar ile; 95.200 adet ağacın kesilmesini önledi. Ayrıca 1.820.000 kg ham madde, 546 bin litre benzin,19.600.000 kWh enerji tasarrufu sağlanırken, 200 bin metreküp toprağın kirlenmesi engellenmiş oldu. Selçuklu Belediyesi sıfır atık çalışmalarının kapsamını genişletmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sıfır atık noktalarının sitelerde yaygınlaştırılması, tekstil/giysi atık kumbaralarının cadde/sokaklara bırakılması, park ve bahçe atıklarından kompost yapılması yönündeki çalışmalar yapılırken ihtiyaç duyulan yerlere kafes kumbara ve iç mekan kutuları bırakılıyor.