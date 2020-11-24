24 Kasım 2020 Salı 07:49 | Son Güncelleme:
Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine saldırı
AA
Isparta'da Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı düzenlendi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
AA'nın aktardığına göre, Çördük Mahallesi'nde bulunan Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.