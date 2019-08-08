Belediye Başkanı Çelik deprem anını anlattı: Makam odamın duvarı yıkıldı

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremde bir çok binada hasar oluştu. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"MAKAM ODAMIN DUVARI YIKILDI"

Pek çok evde hasar var çatılar çöktü derin çatlaklar oluştu. O nedenle anonslar yapıyoruz vatandaşlarımızın evlere girmemesi için. Çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen içinde herhangi bir ölümlü ağır yaralanmalı bir durum söz konusu değil. Toplantı halindeydik. Birden çok hızlı bir şekilde yan apartmanın duvarı üzerimize çöktü. Makam odamın duvarı yıkıldı. İlçe emniyetimizin giriş katına indi bütün duvar.”

"VATANDAŞLARIMIZ ÇOK KORKTU"

15-20 saniyenin üzrinde süren bir deprem yaşadık. Kriz masasını oluşturuyor. Pek çok evde hasar var. Çatılar çöktü, güneş enerjileri çatladı. Derin çatlaklar var. Vatandaşlarımız çok korktu, şu anda herkes dışarda. Vatandaşlarımızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Hepsine ulaşamadık, bazılarında hasar olduğunu öğrendik.