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  • Belçika'dan Kovid-19 aşısı kararı: Halka ücretsiz yapılacak
17 Kasım 2020 Salı 15:24 | Son Güncelleme:

Belçika'dan Kovid-19 aşısı kararı: Halka ücretsiz yapılacak

Belçika'dan Kovid-19 aşısı kararı: Halka ücretsiz yapılacak
AA

Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen potansiyel aşının halka ücretsiz yapılacağını bildirdi.

Belçika'da koronavirüse karşı geliştirilen potansiyel aşı halka ücretsiz yapılacak.

AA'da yer alan habere göre, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, salgına karşı geliştirilen potansiyel aşılara ve ülkenin aşı stratejisine ilişkin yerel basına açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 aşısının zorunlu olmayacağına dikkati çeken Vandenbroucke, gelecekteki aşı için Belçika vatandaşlarından ve ülkede ikamet edenlerden ücret alınmayacağını belirtti.

Vandenbroucke, etkili ve güvenli bir aşı çıkınca ülke nüfusunun en az yüzde 70'ini yani 8 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini söyledi. Aşıda önceliğin sağlık çalışanlarına ve yaşlılara verileceğini anlatan Vandenbroucke, bu konuda son kararın bilimsel tavsiyelere göre alınacağına işaret etti.

Vandenbroucke, bazı aşı adaylarının umut verici olduğunu anımsatarak, aşıların sınırlı sayıdaki ilk bölümünün en erken gelecek yıl başında gelmesini öngördükleri kaydetti.

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