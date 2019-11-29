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  3. İçişleri Bakanlığı: Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığınca, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda bugün Belçika uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

AA


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