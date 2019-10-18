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  3. Korkutan tespit! İstanbul'da binaların % 90'ı deprem yönetmeliğine aykırı

Korkutan tespit! İstanbul'da binaların % 90'ı deprem yönetmeliğine aykırı

Korkutan tespit! İstanbul'da binaların % 90'ı deprem yönetmeliğine aykırı

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, beklenen İstanbul depremiyle ilgili konuştu: “Depremin maliyeti minimum 40 milyar dolar olacak. Bu bir ulusal güvenlik sorunudur.”

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Ulusal Güvenlik ve Deprem’ konferansına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, beklenen İstanbul depremine değindi ve kentteki binaların yüzde 90’ının yönetmeliğe uymadığını söyledi. İstanbul depremininhasarının öncekilerden daha fazla olacağını belirten Ersoy “Hem kültürel yapıların hem konutlarını çoğu eski ve % 65-70’i kaçak” dedi. Prof. Ersoy, “Bu koşullara bakıldığında depremin bize maliyeti minimum 40 milyar dolar olacak ve bu da bir ulusal güvenlik sorunudur” şeklinde konuştu. 

3 METRELİK TSUNAMİYE DİKKAT

Tsunami tehlikesinin de altını çizen Ersoy, “Deniz altı heyelanları1 ila 3 metrelik tsunami oluşturur. Bu bile öldürücü ve yıkıcı bir durum ortaya çıkarabilir”dedi.

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ KONTEYNERLERE TAŞINIYOR

İstanbul 26 Eylül’de yaşanan 5.8’lik depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Van depreminde kullanılan konteynerlere taşınacak. Hastanenin 22 Ekim’den itibaren konteynerde hizmet vereceğini söyleyen Dekan Prof. Dr. Güven Kaşıkçı, “1200 dolayında öğrencimiz var. Fakültemizin teorik derslerinin tamamı yine orada verilecek” dedi.

 

 

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