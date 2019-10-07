'Beklenen büyük deprem eskisinden yıkıcı olabilir'

Beyaz TV ekranlarında dün yayınlanan 7. Gün programında Pınar Işık Ardor’un konuğu olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy, geçtiğimiz hafta İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik deprem sonrası korkutan bir açıklama yaptı. Ersoy, “İstanbul şimdiye kadar tarihsel depremlerin hepsini merkezi kesiminde yaşadı. Merkezi kesim, Türkiye’nin en sağlam kayaçlarından oluşuyor. Artık, insanlar ve yapı stoku genişledi. Biz çürük zeminlere kaydık. Gelecekteki depremler daha çok yıkıcı olacak ve bizi geçmişten daha çok etkileyecektir. Bu gerçeği kabul edip, buna göre hazırlanmamız gerekiyor. Geçmişteki depremleri en sağlam zeminlerde yaşadık ama artık öyle değil” dedi.

‘BOLU TÜNELİ’NİN YERİ YANLIŞ’

Kocaeli ve Düzce depremlerinin 3 ay arayla olduğunu anımsatan Ersoy, “Bunlar aynı fay üzerindeydi. Gerilimin bir ucu Marmara’ya taşındı bir ucu da Bolu’da. Yani biz Marmara’da deprem beklerken gerilimin diğer ucunun Bolu’da olduğunu unutmayalım. Çünkü Kocaeli depremi olduğunda herkes Marmara’da bekledi, Düzce’ye doğru kaydı. Şimdi yine Bolu tarafında bir gerilim olabilir teorik olarak” dedi. Gerilim uçlarının her zaman gelecek depremlere gebe olduğuna dikkat çeken Şükrü Ersoy, “Fay hattının üstüne ev de yapılmaz viyadük de yapılmaz. Bolu Tüneli’nin yeri yanlış. Yer seçimine dikkat etmek gerekir” diye konuştu.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: 5.8, 7’LİK DEPREMİ ÖNE ÇEKTİ

CNN TÜRK’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremiyle ilgili şu açıklamaları yaptı: “İstanbul’daki yaklaşık 70 -75 kilometrelik uzunluktaki fayın kırılması bekleniyor. Bu fayın enerji biriktirdiğini eğer kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğündeki deprem oluşturabileceğini söyledik.

KUZEY VE BATI ETKİLENECEK

Maksimum değerleri Adalar’ın güneyindeki fay hattı veya Marmara’daki fayın tümünün kırılması halinde ise 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklenebilir. 5.8’lik deprem, 7 civarında bir deprem olma ihtimalini de artırmıştır. Ve zaman dilimini de öne çekmiştir. Fayın kırılma olasılığı da artmıştır. Tüm Marmara Bölgesi bu depremden etkilenecek. Ancak daha fazla etkilenmesini beklediğimiz kuzey kesim İstanbul ve batı alanları olacaktır.”

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: BİNGÖL HER AN SALLANABİLİR

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Eski Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, katıldığı deprem çalıştayında konuştu. Türkiye’de temel eksiğin umursamazlık olduğunu belirten Prof. Dr. Tüysüz, “Kişi, aile ve toplumdan yerel ve merkezi idarelere kadar korkunç bir umursamazlık hâkim. Bunun yanı sıra ciddi bir bilgi kirliliği var. Uzman olmayan kişiler görüş vererek toplumsal travmalara yol açıyor” dedi. Bir yerde bir kez deprem olduysa yeniden olacağını da vurgulayan Prof. Dr. Tüysüz, “Kuzey Anadolu’dan geçen fay hattında stres artmış durumda. Fayın iki ucu, yani Marmara ve Bingöl’de deprem her an olabilir. Depremin yerini, şiddetini ve zamanını aynı anda bilemiyoruz” dedi.

ŞÜKRÜ ERSOY: MARMARA’DA TSUNAMİ RİSKİ VAR

Ersoy, “Türkiye kıyılarında son 3 bin yılda 150 tane büyük tsunami var. Bunun 25 - 30 tanesi Marmara’da. Dolayısıyla Marmara bir tsunami yatağı olabilecek bir iç deniz. Hint Okyanusu, Pasifik kadar olmayabilir ama 1 ila 3 metre arasındaki dalga yükseklikleri de yıkıcı öldürücü olabilir” dedi. Denizaltı heyelanlarının Marmara’da tsunamiye sebep olabileceğini de söyleyen Ersoy, “Güneybatı Anadolu tsunami açısından en riskli bölge” dedi.