Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden büyük bir heyecanla beklenen 2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Sonuçları ve 2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Sonuçları erişime açıldı. Bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından Bekçilik yedek adaylar ne olacak? Bekçilik yedek aday sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte bekçilik sonuçları süreci hakkında tüm merak edilenler..

BEKÇİLİK YEDEK ADAY SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik yedek aday sonuçları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada yedek adaylar ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.

BEKÇİLİK YEDEK ADAYLAR NE OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan alımlarda Ön Sağlık – Parkur ve Mülakat aşamasından sonra Polis Akademisi kendi resmi sitesi üzerinden sınav sonuçlarını yayınlıyor bu sonuçlar doğrultusunda ASİL ve YEDEK adaylar belirleniyor. Yedek adayların belirlenmesi Bekçilik Giriş Yönetmeliğine göre gerçekleştiriliyor.