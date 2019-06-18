Bekçilik yazılı sınavı 2019 ne zaman? 8 bin bekçi alımı örnek sınav soruları

Bekçilik alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. 8 bin bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik yazılı sınav tarihi belli oldu mu? soruları vatandaşlar tarafından aratılıyor. Bekçi alımı konusunda ön başvuruların tamamlanmasının ardından gözler yazılı sınavların ne zaman yapılacağına çevirildi. Mahalle bekçisi, Türkiye'de genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmakla görevli personeldir. Devletin halkı koruma konusunda görevli olan bu memurlar 772 numaralı Mahalle ve Çarşı Bekçileri yasasına göre olaylı bir yerde polisler gelene kadar olaya müdahale etme, protesto olduğu zaman polisler gelene kadar halkı yatıştırma gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır. Haberimiz içerisinden bekçilik sınavı örnek sorularına ulaşabilirsiniz

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçilik yazılı sınavı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Geçen yıl bekçilik başvurularından 3 ay sonra düzenlenen yazılı sınav bu yıl da Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.

BEKÇİLİK SINAVI ÖRNEK SORULARI

Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Genel Kültür alanlarından soru yanıtlayacak adaylar toplam 100 soru cevaplandıracaklar. Adaylara 100 soruluk sınav için 120 dakika süre veriliyor. Bu süre içinde adayların sınavdan başarılı olmak için en az 50 puan alması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Bekçi alımlarında 100 soruluk sınavda oluşan soru dağılımı şu şekildeydi:



- Türkçe için sorulan soru sayısı: 20



- Matematik için sorulan soru sayısı: 20



- Sosyal Bilgiler için sorulan soru sayısı: 20

- Fen Bilgisi için sorulan soru sayısı: 20



- Hayat Bilgisi için sorulan soru sayısı: 20



- Genel Kültür için sorulan soru sayısı: 20

BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR BİLGİLERİ

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-) Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-) Lastik içerisinden geçme,

3-) 15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-) İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

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5-) 2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-) Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

7-) Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

İşte aşamalar;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.