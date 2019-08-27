Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8306
  • 6,4712
  • 286.524
  • 96030.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bekçilik yazılı sınav kitapçığı yayınlandı! İşte 2019 Bekçilik sınav soruları ve cevapları

Bekçilik yazılı sınav kitapçığı yayınlandı! İşte 2019 Bekçilik sınav soruları ve cevapları

Bekçilik yazılı sınav kitapçığı yayınlandı! İşte 2019 Bekçilik sınav soruları ve cevapları

Bekçilik yazılı sınav soruları ve cevapları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Binlerce bekçi adayı 24 Ağustos Cumartesi günü 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmişti. Sınavdan çıkan adaylar soruların cevaplarını merak edip aratmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bekçilik yazılı sınav soru kitapçığını yayınladı. Haberimiz içerisinden 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz

Bekçilik yazılı sınav kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 24 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilmişti. Sınava giren binlerce bekçi adayı sınavdan sonra ‘Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?’ sorusunu sormaya başladı. Bekçilik yazılı sınav sonuçlarını bekleyen vatandaşlar cevapları öğrenip kaç puan aldığını hesap etmek istiyor. İşte 2019 bekçilik sınav soruları ve cevapları

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVININ SORU VE CEVAPLARI

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ BAŞARI SIRALAMASI NASIL YAPILIR?

Bekçi adaylarının başarı sıralaması 3 sınavın ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.

Bunlar sırasıyla;

-Yazılı Sınav

-Fiziki Yeterlilik Sınavı

-Sözlü Mülakattır.

Yazılı sınavın %25’i, fiziki yeterlilik sınavının %25’i ve sözlü mülakatın %50’si alınarak bekçi adaylarının başarı sıralaması oluşturulmaktadır.

3 sınavdan alınan puanların belirtilen şekilde ortalaması alındıktan sonra yapılan sıralamada, sıralaması başvurduğu ildeki alım sayısının dışına çıkmayan bekçi adayları, bekçilik sınavını kazanmış kabul edilerek eğitime alınmaktadır.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika süren sınavda farklı kategorilerden 100 soru soruldu. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bir gecede 65 bin lira hesap ödediler
Ahmet Hakan Yetenek Sizsiniz'e jüri mi oluyor?
'Kum Gibi' performansına Ahmet Kaya'nın ağabeyinden ilk yorum
Katıldığı yarışmalardan ne kadar kazandı?
Paris'ten aldığı eve ne kadar ödedi?
<p>İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van´da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimle

8 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyon Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Milyonlarca insan her gün bilmeden yiyor! Meğer içinde hazine saklıymış

Emekliye 480 TL zam yolda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?