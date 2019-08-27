Bekçilik yazılı sınav kitapçığı yayınlandı! İşte 2019 Bekçilik sınav soruları ve cevapları

Bekçilik yazılı sınav kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 24 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilmişti. Sınava giren binlerce bekçi adayı sınavdan sonra ‘Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?’ sorusunu sormaya başladı. Bekçilik yazılı sınav sonuçlarını bekleyen vatandaşlar cevapları öğrenip kaç puan aldığını hesap etmek istiyor. İşte 2019 bekçilik sınav soruları ve cevapları

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ BAŞARI SIRALAMASI NASIL YAPILIR?

Bekçi adaylarının başarı sıralaması 3 sınavın ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.

Bunlar sırasıyla;

-Yazılı Sınav

-Fiziki Yeterlilik Sınavı

-Sözlü Mülakattır.

Yazılı sınavın %25’i, fiziki yeterlilik sınavının %25’i ve sözlü mülakatın %50’si alınarak bekçi adaylarının başarı sıralaması oluşturulmaktadır.

3 sınavdan alınan puanların belirtilen şekilde ortalaması alındıktan sonra yapılan sıralamada, sıralaması başvurduğu ildeki alım sayısının dışına çıkmayan bekçi adayları, bekçilik sınavını kazanmış kabul edilerek eğitime alınmaktadır.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika süren sınavda farklı kategorilerden 100 soru soruldu. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.