Bekçilik sınavı 2019 ne zaman yapılacak? 2019 bekçilik sınavında sorulacak sorular neler? yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. 2019 yılı bekçi alımı için sınav tarihi belirlendi. Müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacak. Bekçilik yazılı sınavına girecek bekçi adayları sınav giriş belgelerini 5 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.Peki bekçilik sınavı 2019 ne zaman yapılacak? 2019 bekçilik sınavında sorulacak sorular neler? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

BEKÇİLİK SINAVI 2019 NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçilik sınavı; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas 'taki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yapılacak.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 09.00

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 14.00

2019 BEKÇİLİK SINAVINDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİLİK 2019 SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanacaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.