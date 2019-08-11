Bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak? Bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı nasıl olacak?

Bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak? Binlerce bekçi adayı, bekçilik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bekçilik mülakatları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bekçilik sözlü, yazılı ve fiziki sınavların sonucunda aldığı puanlar adayın esas giriş puanını belirleyecek. Esas giriş puanı; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamı ile hesaplanacak. Peki, Bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı nasıl olacak?

BEKÇİLİK FİZİKSEL YETERLİLİK VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçilik sınavı Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Fiziki yeterlilik sınavında adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamalı olarak komisyon tarafından incelemeye alınacak. Fiziki sınavda başarı alt sınırı ise 60 puan olacak. Bu puanın altında kalan adaylar başarısız sayılarak elenecekler.

Özgüven seviyesi ve beden dilinin değerlendirmeye alınacağı sözlü mülakat sınavında ise; adaya genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek ve o konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak ve başarılı olması için toplamda 70 puana ulaşması beklenecek.

ÜÇ SINAVIN ORTALAMASI GİRİŞ PUANI OLACAK

Sözlü, yazılı ve fiziki sınavların sonucunda aldığı puanlar adayın esas giriş puanını belirleyecek. Esas giriş puanı; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamı ile hesaplanacak. Bu aşamadan sonra aday asıl listesi yayınlanacak. Listede yer alan bekçi adayları hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sonrasında ise, bu aşamaları başarı ile geçenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAV TALİMATI PARKURU

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.