Bekçilik mülakat ne zaman, bekçilik mülakat soruları neler? soruları bekçi adayları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bekçilik 2019 1. ve 2. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos tarihinde erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler bekçilik mülakatlarına çevrildi. Fiziki yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getirmeleri gerekiyor. Bekçilik mülakat ne zaman? diye merak edenler içn yanıtı haberimizde yer alıyor..

BEKÇİLİK MÜLAKAT NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Fiziki yeterlilik sınavında adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamalı olarak komisyon tarafından incelemeye alınacak. Fiziki sınavda başarı alt sınırı ise 60 puan olacak. Bu puanın altında kalan adaylar başarısız sayılarak elenecekler.

Özgüven seviyesi ve beden dilinin değerlendirmeye alınacağı sözlü mülakat sınavında ise; adaya genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek ve o konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak ve başarılı olması için toplamda 70 puana ulaşması beklenecek.

ÜÇ SINAVIN ORTALAMASI GİRİŞ PUANI OLACAK

Sözlü, yazılı ve fiziki sınavların sonucunda aldığı puanlar adayın esas giriş puanını belirleyecek. Esas giriş puanı; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamı ile hesaplanacak. Bu aşamadan sonra aday asıl listesi yayınlanacak. Listede yer alan bekçi adayları hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sonrasında ise, bu aşamaları başarı ile geçenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

BEKÇİLİK PARKURU NASIL OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-)Lastik içerisinden geçme,

3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

Bu aşamaları;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.