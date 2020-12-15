Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2020-2021 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımları ile ilgili ilanlar milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bekçi alımı hakkında herhangi bir duyuru henüz söz konusu olmasa da son açıklamada bu yıl içerisindeki alımların 30 bine kadar çıkartılacağı bildirilmişti. Bilindiği üzere, pandemi döneminde bekçi alımları geçici süreyle askıya alındı.



Adaylar Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Salgın sürecinde karantina altında olan vatandaşlara destek rolünü üstlenen bekçiler için yeni alım yapılması bekleniyor.



2021 yılına kısa süre kala binlerce bekçi adayı başvuru tarihini merak ediyor. Polis Akademesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar bekliyor. Koronavirüs salgını sürecinde 2021 yılı için sağlık çalışanı ve bekçi alımı yapılması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? (2021)

Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak.

Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı.

2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak. 2021'de kaç bekçi alımı yapılacak araştırması yapan kişiler için Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte bekçi alımlarının da yapılacağını belirtelim.

BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?

İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2020 Bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu.

İlkokul mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4, 302,80 TL

Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.

Lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.

BEKÇİ MAAŞLARINA EK OLARAK VERİLEN ÜCRETLER NELERDİR?

Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.

Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?

Bekçilik için başvuruda bulunanlar bekçi alım başvuru şartlarını, kimler bekçi olabilir araştırmaya başladı.Bekçiler, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle ve devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlarında belirtilen sağlık, yaş, eğitim ve fiziki yeterlilik gibi şartları sağlaması bekelencek.

2020 yılında bekçi alım şartlarının yine eski şartlarla aynı olması bekleniyor fakat koronavirüs salgınının ardından 2020 bekçi alım şartlarına yeni bir güncelleme gelebilir.

2020 ÖNCESİNDE BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NASILDI?

2020 yılı öncesinde bekçi alım şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

Boyu uzunluğunun en az 167 cm olması,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında,

Askerliğini yapmış,

Başvuru yapılan ilde en az 12 aydır yaşıyor olma şartları yeterliydi.

BEKÇİ ALIMI YAŞ SINIRI NEDİR?

Bekçilik için başvuran kişilerin 18 yaş sonrasında yaş düzeltmeleri yapıldıysa eğer, düzeltme yapılmadan önceki yaşı bekçi alımı başvuru şartları ile karşılaştırılacak. Bekçi alımı yaş sınırı ise 31 yaşından gün almamış ve 18 yaşını doldurmuş olanlar olacak. Yukarıda da belirtildiği gibi 18 yaşından sonra yaş düzeltme yapanların işlemi, önceki yaş kabul edilecek.

TÜRKİYE KAÇ BEKÇİ VAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin tüm şehir ve ilçeleri için çarşı ve mahalle bekçisi alımları tamamlandı. Polis Özel Harekat eğitimi alan bekçiler sahaya gönderildi ve tüm mahallelerde şu anda aktif görev yapmaktadırlar.



1982 yılından bu zamana kadar İçişleri Bakanlığına bağlı ve aktif sahada görev yapan bekçi sayısı 28.266 olarak duyuruldu.

Bekçiler 1982 ile 1995 yılları arasında sayıları sadece 1.475 olarak bilinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi ile sayı 20 katına çıkarıldı. 2016 yılında alımlar başladı ve özellikle 2018 yılından sonra alımlar hız kazandı. 8 bin, 8 bin kişilik ilanların yayımlanması ile şu anda 28.266 aktif bekçi bulunmaktadır. Mart 2020'de yeni mezunlarda verildi. Gelen bilgilere göre halen bazı grupların eğitimlerinin sürdüğü ve bu sayının 29 bin civarına çıkarılacağı belirtilmektedir. 2021 yılında yayımlanacak olan çarşı ve mahalle bekçisi ilanları ile sayının ilk aşamada 35 bin bantlarına ulaşması ve ilerleyen yıllarda daha da artacağı ön görülmektedir.