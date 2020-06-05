Bedelli birliğinde eğitim görecek

YELDA GÖKDAĞ



Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının AKŞAM’a yaptığı açıklamada şu hususlar kaydedildi: “Haziran grubu bedelli askerlerin sevk tarihi 20 Haziran 2020, ertelenen nisan grubunun ise 29 Haziran 2020 olacak.”

4 GÜN ÖNCE KORONA TESTİ



“Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak. Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet’ten Kovid-19 anketini dolduracak. Sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Kovid-19 testlerini yaptıracak. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek.”