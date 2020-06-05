Bedelli birliğinde eğitim görecek
Bedelli askerlik bekleyen yaklaşık 41 bin aday diğer celplerde olduğu gibi, bir aylık askerliklerini birliklerinde yapacak.
YELDA GÖKDAĞ
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının AKŞAM’a yaptığı açıklamada şu hususlar kaydedildi: “Haziran grubu bedelli askerlerin sevk tarihi 20 Haziran 2020, ertelenen nisan grubunun ise 29 Haziran 2020 olacak.”
4 GÜN ÖNCE KORONA TESTİ
“Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak. Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet’ten Kovid-19 anketini dolduracak. Sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Kovid-19 testlerini yaptıracak. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek.”