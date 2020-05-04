Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0477
  • 7,6919
  • 386.595
  • 98842.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bedelli askerlik son dakika açıklaması: Bedelli askerlik tarihleri belli oldu!

Bedelli askerlik son dakika açıklaması: Bedelli askerlik tarihleri belli oldu!

Bedelli askerlik son dakika açıklaması: Bedelli askerlik tarihleri belli oldu!

Bedelli askerlik son dakika açıklaması.. Başkan Erdoğan bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da başlayacak. dedi. Başkan Erdoğan bedelli askerlik tarihini de açıkladı. İşte detaylar...

Bedelli askerlik son dakika açıklaması.. Başkan Erdoğan bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bedelli askerlik için de tarih verdi. İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan: "Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran’da yeniden başlayacak." 


Bir gün kaza orucu tutacaklar

Bir gün kaza orucu tutacaklar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

4500 yıllık mayayla ekmek yaptı

Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman'da görüntülendi