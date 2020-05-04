Bedelli askerlik son dakika açıklaması: Bedelli askerlik tarihleri belli oldu!
Bedelli askerlik son dakika açıklaması.. Başkan Erdoğan bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da başlayacak. dedi. Başkan Erdoğan bedelli askerlik tarihini de açıkladı. İşte detaylar...
Bedelli askerlik son dakika açıklaması.. Başkan Erdoğan bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bedelli askerlik için de tarih verdi. İşte detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan: "Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran’da yeniden başlayacak."