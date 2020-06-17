Bedelli askerlik ne zaman? Bedelli askerlik ücreti 2020 ne kadar?

Bedelli askerlik ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bedelli askerlik ne zaman, sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Bedelli askerlik hakkında geçtiğimiz haftalarda açıklama geldi. Koronavirüste normalleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) durdurulan celp ve terhisler yeniden başlatıldı. Bedelli askerlik için verilen tarih bilgisi haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN?

Bedelli askerlik yapacak gençlerin sevkleri 20 Haziran ve 29 Haziran’da gerçekleşecek. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, yedek subay, astsubay adayları ile erbaş ve erlerin, askerlik hizmetini bedelli yapacaklar dahil, sevk tarihleri ise açıklandı. Buna göre; birinci grup erbaş ve er sevk tarihi 5 Haziran olarak belirlendi. İlgili kimseler sevk belgesini 01-05Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran Grubunda Bedelli Er statüsündeki kimselerin ise sevk tarihi 20 Haziran olarak açıklandı. Bu statüdeki kimseler ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgesini alabilecek. Son olarak yedek subay, astsubay adayları, ikinci grup erbaş ve er, Nisan Grubunda ertelenen bedelli erlerin sevk tarihleri ise 29 Haziran olarak belirlendi. Bu kapsamdaki kimseler, 25-29 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecek.

2020 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerle ilgili de ayrı bir açıklama yapan MSB, “2020’de bedelli askerlik yapacak yükümlülerden; 11 Nisan 2020 celbinde sevki yapılmayanların yeni birlikleri 28 Mayıs 2020’de e-Devlet’ten duyurulacak ve 29 Haziran 2020’de sevkleri yapılacak. 20 Haziran 2020 ve daha sonraki dönemlerde silahaltına alınacakların işlemleri daha önce planlanan tarih ve birliklerinde devam edecektir” şeklinde aktarıldı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik 2020 yılı bedelinin 30 Haziran'a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 avro olarak belirlendiği açıklandı.