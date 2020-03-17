Bedelli askerlik celpleri ertelendi! 2020 Bedelli askerlik tarihleri ne zamana ertelendi?

Corona virüsü bedelli askerlik için bekleyen adayları da vurdu… Corona virüsü ülkemizde de hayatı olumsuz yönde etkilerken okullar, eğlence mekânları gibi yerler de kapatıldı. Milli Savunma Bakanlığı da 2020 yılında bedelli askerlik yapacak adayların sevk ve celp işlemlerini ertelediğini duyurdu. Peki, 2020 Bedelli askerlik tarihleri ne zaman kadar uzatıldı? İşte cevabı…



BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK İŞLEMLERİ ERTELENDİ!

Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre bedelli askerlik sevk ve celp işlemleri ertelendi. İşte o açıklama...

2020 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ YAPACAK YÜKÜMLÜLERİN CELP VE SEVK İŞLEMLERİ İLERİDE BELİRLENECEK BİR TARİHE KADAR ERTELENMİŞTİR. KONUYLA İLGİLİ HUSUSLAR MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA DUYURULACAKTIR.

YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYLARI İLE ALTI AYLIK HİZMETE TABİ ERBAŞ VE ERLERİN İŞLEMLERİ MEVCUT PLAN ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMEYE DEVAM EDİLECEKTİR.

BU DUYURU 7179 SAYILI ASKERALMA KANUNU’NUN 27’NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR.

BEDELLİ ASKERLİK TARİHLERİ NE ZAMAN KADAR UZATILDI?

Bedelli askerlik tarihlerinin ne zamana kadar ertelendiği henüz MSB tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak “ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir” açıklamasında bulunuldu.