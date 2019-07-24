E devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvurusu ne zaman son?

Bedelli askerlik başvurusu ne zaman sona eriyor? merak edilen konular arasında yer alıyor. Bedelli askerlik başvuruları 16 Temmuz itibariyle başladı. Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olarak belirlendi. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak. E devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? diye merak edenler için e devlet bedelli askerlik başvurusu ve bedelli askerlik başvuru tarihlerine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor..

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN SON?

Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

BEDELLİ ASKERLİK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

DÖVİZLE ASKERLİK

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik uygulaması kalıcı olacak. TSK’nın ihtiyaçları kapsamında her yıl bedelli askerlikten faydalanacak kişi sayısı belirlenecek. Bu yıl için bedelli askerlikten 145 bin kişi faydalanacak. Bu rakamın üzerinde bedelli talebi olursa, kimlerin faydalanacağı kurayla belirlenecek. Bedelli askerlikten yararlanacakların ödeyecekleri miktar eğitim durumu dikkate alınmaksızın yasada belirtilen yöntemle her yıl hesaplanacak ve altı asteğmen maaşı kadar olacak. Bu yıl için ödenecek miktar, tek seferde 31 bin TL civarında olacak. Dövizle askerlik yapacak olanlar da, bu bedeli döviz üzerinden ödeyecek. Bedelli ve dövizli askerlik yapanlar bir aylık temel eğitimden sonra terhis olacaklar.