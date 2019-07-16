Bedelli askerlik başvuruları bugün başlıyor! Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için başvurular bugün itibari ile başlıyor. Merakla beklnen bedelli askerliğin başvuru tarihleri, ücretleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak olanların başvurusu yapmasının ardından kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Bedelli askerlik ücreti de belirlenen bankalara yatırılacak. Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda, Kanun gereğince Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak faaliyetler açıklandı.

Buna göre, yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler 31 Temmuz 2019'a kadar yoklamalarını yaptıracak. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.

BEDELLİ ASKERLİK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

DÖVİZLE ASKERLİK

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik uygulaması kalıcı olacak. TSK’nın ihtiyaçları kapsamında her yıl bedelli askerlikten faydalanacak kişi sayısı belirlenecek. Bu yıl için bedelli askerlikten 145 bin kişi faydalanacak. Bu rakamın üzerinde bedelli talebi olursa, kimlerin faydalanacağı kurayla belirlenecek. Bedelli askerlikten yararlanacakların ödeyecekleri miktar eğitim durumu dikkate alınmaksızın yasada belirtilen yöntemle her yıl hesaplanacak ve altı asteğmen maaşı kadar olacak. Bu yıl için ödenecek miktar, tek seferde 31 bin TL civarında olacak. Dövizle askerlik yapacak olanlar da, bu bedeli döviz üzerinden ödeyecek. Bedelli ve dövizli askerlik yapanlar bir aylık temel eğitimden sonra terhis olacaklar.