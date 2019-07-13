Bedelli askerlik başvuruları ve kura tarihi belli oldu! Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu?

Bedelli askerlik başvuruları belli oldu. Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin gözü son dakika askerlik açıklamasındaydı. Detaylar bugün açıklandı. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak. 2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bedelli askerlik başvuruları belli oldu. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI 2019

2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK NASIL OLACAK?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

Bu kapsamda bedel, silah altına alınmadan önce bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödenecek. İsteklilerin, bedelli askerlikten yararlandırılacak sayıdan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İsteklilerin az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak.

Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.

Kanuna göre, her ne sebeple olursa olsun, henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bu tarihe kadar bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedeli askerlikle ilgili hükümlerden yararlanabilecek.

DÖVİZLE ASKERLİK

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik uygulaması kalıcı olacak. TSK’nın ihtiyaçları kapsamında her yıl bedelli askerlikten faydalanacak kişi sayısı belirlenecek. Bu yıl için bedelli askerlikten 145 bin kişi faydalanacak. Bu rakamın üzerinde bedelli talebi olursa, kimlerin faydalanacağı kurayla belirlenecek. Bedelli askerlikten yararlanacakların ödeyecekleri miktar eğitim durumu dikkate alınmaksızın yasada belirtilen yöntemle her yıl hesaplanacak ve altı asteğmen maaşı kadar olacak. Bu yıl için ödenecek miktar, tek seferde 31 bin TL civarında olacak. Dövizle askerlik yapacak olanlar da, bu bedeli döviz üzerinden ödeyecek. Bedelli ve dövizli askerlik yapanlar bir aylık temel eğitimden sonra terhis olacaklar.