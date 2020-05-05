Bedelli askerlik 2020 ücreti ne kadar? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte döviz ve TL ücreti…

Bedelli askerlik 2020 ücreti ne kadar? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında bulunmuştu. Bugün ise ücrete dair ayrıntılar verildi. Bedelli askerlik 2020 ücreti ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde…

BEDELLİ ASKERLİK 2020 ÜCRETİ

2020 yılı bedelli askerlik ücreti sene başında 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5 bin 261 euro olarak belirlenmişti. Bedellik askerlik ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle bedelli askerlik işlemleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Salgın sonrası normalleşme süreci kapsamında ise bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran’dan itibaren yeniden başlayacak. Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geldiğinde güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.